Mondiali 2023, i convocati della Spagna con un’assenza pesantissima

La Spagna ha diramato la sua long-list per i Mondiali di basket del 2023.

Sono 16 i giocatori selezionati da Sergio Scariolo che effettuerà quattro tagli prima dell’inizio della World Cup. I nominativi sono stati comunicati direttamente dal coach della Virtus Bologna in conferenza stampa.

Presenti gli inossidabili Sergio Llull e Rudy Fernandez, ci saranno anche cinque giocatori NBA: il play Ricky Rubio e il pacchetto lunghi con i fratelli Willy e Juancho Hernangomez, Santi Aldama e Usman Garuba.

🚨🇪🇸 OFICIAL La lista de 16 jugadores de España para preparar el Mundial (25 agosto al 10 septiembre): Alberto Abalde

Álex Abrines

Santi Aldama

Darío Brizuela

Víctor Claver

Alberto Díaz

Jaime Fernández

Rudy Fernández

Usman Garuba

Juancho Hernangómez

Willy Hernangómez

Mancherà Lorenzo Brown, decisivo agli scorsi europei. Il naturalizzato del Maccabi sarà assente per curare un infortunio accusato proprio nella finale di Eurobasket 2022 a cui non si è potuto dedicare a causa degli impegni con il club, come annunciato da lui stesso sui social.

Per la prima volta da tanti anni a questa parte la Spagna si presenterà senza naturalizzati. Nella lista non ci sono né Nikola Mirotic (che qualche mese fa ha annunciato il suo ritiro dalla Roja) né Serge Ibaka che manca dalla nazionale dal 2014, lo scorso anno si era detto disponibile ma non è stato preso in considerazione. Fra i big assenti anche Sergio Rodriguez che ha lasciato dopo le Olimpiadi 2021.

La formazione iberica, campione in carica, parte comunque come una delle grandissime favorite per la conquista del trofeo.