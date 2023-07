Sorteggio Champions League: le avversarie di Sassari, Tortona, Brindisi e Varese

Sorteggiati questa mattina i gironi della prossima FIBA Basketball Champions League.

La Dinamo Sassari inserita nel Gruppo D con AEK Atene, i tedeschi di Ludwigsburg e Szczecin (Stettino – Polonia). Tortona, al suo esordio in Europa, è stata inserita nel Girone H e se la vedrà con Tofas Bursa (Turchia), Igokea (Bosnia) e Murcia (Spagna).

Gironi

GRUPPO A: Unicaja Malaga, Falco Szombathely, Peristeri, Le Mans

GRUPPO B: Rytas Vilnius, JDA Dijon, Promitheas Patrasso, Opava

GRUPPO C: Tenerife, Darüşşafaka Istanbul, VEF Riga, Vincente Qualification Rounds Tournament 2

GRUPPO D: AEK Atene, Ludwigsburg, Dinamo Sassari, Sczeczin

GRUPPO E: Pinar Karsiyaka, Oostende, Oldenburg, Vincente Qualification Rounds Tournament 3

GRUPPO F: Bonn, Hapoel Holon, Bursaspor, Rio Breogan

GRUPPO G: Hapoel Jerusalem, Galatasaray, PAOK Salonicco, Vincente Qualification Rounds Tournament 1

GRUPPO H: Tofaş Bursa, Tortona, Igokea, UCAM Murcia

The groups for the 2023-2024 #BasketballCL 𝙍𝙚𝙜𝙪𝙡𝙖𝙧 𝙎𝙚𝙖𝙨𝙤𝙣 𝙜𝙧𝙤𝙪𝙥𝙨 𝙖𝙧𝙚 𝙨𝙚𝙩! 🔥 pic.twitter.com/ZNdwSQ3mlA — Basketball Champions League (@BasketballCL) July 5, 2023

Formula

La regular season prenderà il via il 17 Ottobre. Le prime classificate degli otto gruppi accederanno direttamente alla fase successiva con altri quattro gironi da quattro squadra. La seconda e la terza qualificata di ogni raggruppamento al termine della regular season si sfideranno nei ‘Play In’ in programma a gennaio. Le otto formazioni che vinceranno questa fase proseguiranno il loro percorso. Questa la futura composizione dei gironi del Round of 16 e gli accoppiamenti del play-in.

Group I: A1, E1, C2/D3, G2/H3

Group J: B1, F1, D2/C3, H2/G3

Group K: C1, G1, B2/A3, E2/F3

Group L: D1, H1, A2/B3, F2/E3

Le prime due di questi gironi accederanno ai quarti di finale.

Qualificazioni

Prima della regular season ci saranno le qualificazioni, da giocare con la formula dell’eliminazione diretta, che garantiranno tre posti nella regular season. Sono stati formati tre mini tabelloni, ognuno dei quali con otto squadre. Varese e Brindisi, le due italiane coinvolte, si ritrovano Qualification Rounds Tournament #2 ma potranno scontrarsi (eventualmente) solo in finale. I pugliesi se la vedranno con l’Oradea (Romania) nei quarti, poi una fra Den Bosch (Olanda) e Gottingen (Germania) in caso di passaggio alla semifinale. Varese partirà contro l’FMP Belgrado, successivamente potrebbe trovare una fra Anversa (Belgio) e Cholet (Francia). Chi si aggiudicherà questo Qualification Round andrà nel durissimo Girone C con Tenerife, Darüşşafaka e VEF Riga.

Questa mattina si sono svolti i sorteggi per la fase preliminare di qualificazione alla @BasketballCL 🏆 I nostri ragazzi affronteranno al primo turno @BCFMP 🇷🇸 Siete pronti a sostenere i biancorossi anche in Europa? 🤍❤️#NoiSiamoVarese #YourStoryOurStory pic.twitter.com/Wnt3e1MViM — Pallacanestro Varese (@PallVarese) July 5, 2023

Ci sono altri due QRT, il primo dei quali, denominato Champions Path, riservato a squadre vincitrici dei rispettivi campionati che non hanno altre rappresentanti già inseriti nei gironi della regular season. Ecco la composizione:

Bakken Bears v KB Peja

Kalev/Cramo v Norrköping Dolphins

SL Benfica v TSU Tbilisi

Patrioti Levice v Petrolina AEKLarnaca

Questi, invece, gli accoppiamenti del QRT #3.

SIG Strasbourg v Jonava CBet

Karhu Basket v Ironi Hay Motors Ness Ziona

Legia Warszawa v Winner Pre-Qualifier

Mornar Barsko Zlato v Monbus Obradoiro

Foto: FIBA