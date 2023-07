EA7 Milano: tantissimi addii ma latita il mercato in entrata

Il mercato in entrata dell’Olimpia EA7 Milano fino a questo momento non lo possiamo definire scoppiettante. In uscita invece sono state fatte parecchie mosse, tra ufficialità e semiufficialità.

DeShaun Thomas e Davide Alviti sono stati gli ultimi due in ordine di tempo ad aver abbandonato la Lombardia con comunicato ufficiale, prima di loro l’avevano fatto Tommaso Baldasso e Naz Mitrou-Long, in direzione Tortona e Kaunas.

Al momento l’unico acquisto ufficiale è quello di Guglielmo Caruso, anche se sappiamo che Ismaël Kamagate è virtualmente un nuovo centro dell’Olimpia per almeno le prossime due stagioni, con opzione per la terza.

A proposito di semiufficialità, Brandon Davies sembra essere molto vicino a Valencia, che ha messo gli occhi anche su Kevin Pangos, non più nei piani tecnici di Ettore Messina.

In verità non circolano nemmeno troppi nomi intorno al mercato dell’EA7 Milano perché nel ruolo di point guard si aspetta una risposta definitiva da Shabazz Napier e l’alternativa Darius Thompson sembra essere molto vicina alla firma con l’Anadolu Efes Istanbul, dopo la partenza di Vasilije Micić verso Oklahoma City.

Probabilmente servirà un’ulteriore aggiunta USA perché la sola point guard titolare, Devon Hall, Billy Baron e Stefano Tonut sono forse troppo pochi per sorreggere una stagione da almeno 60 gare ufficiali. A meno che non si decida di dare piena fiducia a Giordano Bortolani dopo 5 stagioni da semiprotagonista tra Serie A2, Serie A e Liga ACB.

Facciamo quindi il punto ruolo per ruolo:

PG: X, Hall, Bortolani

G: Baron, Tonut

AP: Shields, Datome (se rinnova)

AG: Melli, Voigtmann, Ricci

C: Hines, Kamagate (non ancora ufficiale), Caruso, Biligha

