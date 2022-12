MVP di novembre Serie A2, tra i votanti c’è anche Jayson Tatum!

Jayson Tatum, probabilmente il favorito alla vittoria dell’MVP per quello che abbiamo visto finora, sa dell’esistenza della Benacquista Assicurazioni Latina Basket? Non possiamo esserne certi, ma sicuramente ha votato per Mike Lewis, stella della formazione laziale, per l’MVP di novembre 2022 per quanto riguarda il Girone Verde di Serie A2.

Tutto vero, nel post che l’account ufficiale della LNP ha pubblicato su Instagram chiedendo di commentare con 1, 2, 3 o 4 per votare l’MVP, Tatum ha scritto “3”. La preferenza della superstar dei Boston Celtics per Lewis è presto spiegata: i due sono grandi amici dai tempi del liceo, quando entrambi hanno frequentato la Chaminade College Preparatory School in Missouri. La point guard di Latina, che sta segnando 16.9 punti di media in questa stagione, ha pubblicato il post nelle proprie storie di Instagram. Tatum lo ha visto, e il resto è storia.

Forse Lewis non vincerà il titolo di MVP del mese, ma aver portato un campione come Tatum a commentare un post della Serie A2 italiana meriterebbe sicuramente un riconoscimento.