brown tatum

Jayson Tatum “sorpreso” dalla trade di Jaylen Brown, che risponde sui social: è gelo tra i due ex compagni

Home NBA News
Francesco ManziLascia un Commento su Jayson Tatum “sorpreso” dalla trade di Jaylen Brown, che risponde sui social: è gelo tra i due ex compagni

L’addio di Jaylen Brown ai Boston Celtics è ancora oggi avvolto in un alone di mistero, non tanto per le motivazioni della dirigenza ma per il ruolo che Jayson Tatum avrebbe avuto nella decisione. I due componevano una coppia capace di trascinare i Celtics alla vittoria del titolo NBA nel 2023, ma nel corso degli anni vari rumors avevano parlato di una contrapposizione interna tra Tatum e Brown per il ruolo di giocatore franchigia. Se infatti Tatum era sicuramente il più popolare tra i due, era stato Brown a vincere il titolo di MVP delle Finals: secondo alcuni, questo riconoscimento avrebbe accresciuto le frizioni tra i due. Così, quando i Celtics hanno ceduto Brown ai Sixers, in molti hanno puntato il dito proprio contro Tatum senza di fatto essere smentiti. Quando Boston e Philly si sono affrontate in preseason, i due non si sono minimamente considerati durante il riscaldamento, limitandosi a tirare a canestro sui due lati opposti del campo.

Un ulteriore segnale di come il rapporto tra Tatum e Brown abbia subito una netta frizione è arrivato nelle scorse ore su Instagram. Bleacher Report ha postato un estratto di un’intervista a Tatum, in cui la star dei Celtics parla proprio della cessione di Brown dicendo di essere stato “colto di sorpresa dalla notizia”. In maniera molto esplicita, Brown ha commentato quello stesso post con una emoji: quella del berretto, ovvero “cap” in inglese, che nello slang americano sta ad indicare anche chi dice bugie. Insomma, Brown ha accusato Tatum di dire bugie.

Francesco Manzi
Latest posts by Francesco Manzi (see all)

Related Posts

Jayson Tatum potrebbe aver lanciato una frecciatina a Jaylen Brown

Francesco Manzi
stevens brown

Brad Stevens ha spiegato la decisione dei Celtics di cedere Jaylen Brown a Philadelphia

Francesco Manzi
jaylen brown

Nessuno ha ancora capito cosa hanno fatto i Celtics con Jaylen Brown

Francesco Manzi

Lascia un commento

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.