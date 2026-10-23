Jayson Tatum “sorpreso” dalla trade di Jaylen Brown, che risponde sui social: è gelo tra i due ex compagni

L’addio di Jaylen Brown ai Boston Celtics è ancora oggi avvolto in un alone di mistero, non tanto per le motivazioni della dirigenza ma per il ruolo che Jayson Tatum avrebbe avuto nella decisione. I due componevano una coppia capace di trascinare i Celtics alla vittoria del titolo NBA nel 2023, ma nel corso degli anni vari rumors avevano parlato di una contrapposizione interna tra Tatum e Brown per il ruolo di giocatore franchigia. Se infatti Tatum era sicuramente il più popolare tra i due, era stato Brown a vincere il titolo di MVP delle Finals: secondo alcuni, questo riconoscimento avrebbe accresciuto le frizioni tra i due. Così, quando i Celtics hanno ceduto Brown ai Sixers, in molti hanno puntato il dito proprio contro Tatum senza di fatto essere smentiti. Quando Boston e Philly si sono affrontate in preseason, i due non si sono minimamente considerati durante il riscaldamento, limitandosi a tirare a canestro sui due lati opposti del campo.

Un ulteriore segnale di come il rapporto tra Tatum e Brown abbia subito una netta frizione è arrivato nelle scorse ore su Instagram. Bleacher Report ha postato un estratto di un’intervista a Tatum, in cui la star dei Celtics parla proprio della cessione di Brown dicendo di essere stato “colto di sorpresa dalla notizia”. In maniera molto esplicita, Brown ha commentato quello stesso post con una emoji: quella del berretto, ovvero “cap” in inglese, che nello slang americano sta ad indicare anche chi dice bugie. Insomma, Brown ha accusato Tatum di dire bugie.