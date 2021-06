NBA – Atlanta sorprende ancora, battuta Philadelphia in gara 1

Non smettono di stupire gli Atlanta Hawks che battono 128-124 i Philadelphia 76ers in gara 1 delle semifinali della Eastern Conference.

Atlanta sfodera una prova ai limiti della perfezione per larghi tratti, chiudendo con un eccellente 20/47 da tre. Gli Hawks toccano anche il +26 ma vengono rimontati da una break di 11-0 dei Sixers nel quarto periodo. Nel finale Bogdanovic sembra riuscire a chiuderla con una tripla che zittisce tutti, poi però perde un pallone sanguinoso che comunque non basta a Philadelphia per il ribaltone.

In casa Hawks 35 del solito Trae Young, 21 a testa per Collins e Bogdanovic, 15 di Huerter, 9 di Danilo Gallinari in 18 minuti di utilizzo. Dall’altra parte il rientrante Embiid ne mette 39, 21 con 5 triple per Seth Curry, 20 e 10 rimbalzi per Tobias Harris, 20 e 10 assist per Simmons.

