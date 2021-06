NBA – La commovente reazione di Steve Nash e Kevin Durant all’infortunio di James Harden

James Harden ha lasciato il campo per infortunio dopo pochi secondi dall’inizio di gara 1 fra Brooklyn Nets e Milwaukee Bucks.

Dopo la fine della gara, vinta 115-107, Kevin Durant e Steve Nash sono sembrati molto scossi per quanto accaduto a Harden.

“Ho il cuore spezzato – ha detto Nash -, non so se potrà giocare la prossima partita, non ne ho idea, ma il cuore spezzato per lui che ha dovuto saltare questa partita”.

“Non mi sono accorto di nulla finché non è uscito – ha aggiunto KD – ma tutto questo fa semplicemente schifo. Fa schifo perché vorrei che James fosse regolarmente in campo con noi in gara 2”.

Harden si è infortunato alla coscia destra, la stessa che l’ha tormentato nei mesi scorsi.

