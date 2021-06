NBA – Atlanta trema: Trae Young in forte dubbio per gara 4

Gli Atlanta Hawks tremano a causa delle condizioni fisiche di Trae Young.

La stella della franchigia, infatti, rischia di dover saltare gara 4 delle finali della Eastern Conference. Secondo Marc Stein, giornalista del New York Times e di ESPN, Young avrebbe un problema al piede destro con interessamento a livello osseo.

The Hawks say Trae Young had an MRI taken earlier today at the Emory Sports Medicine Complex and it revealed a bone bruise to his right foot.

Young will be listed as questionable for tomorrow’s Eastern Conference Finals Game 4.

— Marc Stein (@TheSteinLine) June 28, 2021