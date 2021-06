Olimpia Milano, il vice di Messina sarà Gianmarco Pozzecco

Non solo il mercato, l’Olimpia Milano mette a segno un grande colpo anche in panchina trovando l’accordo con Gianmarco Pozzecco per renderlo il prossimo vice di Ettore Messina, con una mossa che ricorda la composizione degli staff NBA. La notizia, riportata dalla Gazzetta dello Sport, conclude così la ricerca che aveva coinvolto come candidati anche Piero Bucchi e Massimo Bulleri.

La scelta di Milano alla fine è ricaduta su Pozzecco, liberatosi dopo due anni e mezzo da head coach a Sassari. Un’esperienza, quella sassarese, che ha portato il dote all’allenatore una FIBA Europe Cup e una Supercoppa Italiana. Il Poz tornerà a ricoprire il ruolo di assistente dopo averlo fatto per due anni al Cedevita, dal 2015 al 2017. Prima di Sassari, era stato sulle panchine di Capo d’Orlando, Varese e Fortitudo Bologna.