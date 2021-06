I Golden State Warriors sono l’unica squadra, oltre a Orlando, che avrà due scelte in Lottery al Draft del 29 luglio. La propria, ovvero la 14°, più quella ottenuta dai Minnesota Timberwolves nella trade per Andrew Wiggins di due anni fa, la 7°. Quest’ultima chiamata potrebbe essere utilizzata in sede di scambio per migliorare fin da subito il roster: col ritorno di Klay Thompson e l’età che avanza per gli Spalsh Brothers, gli Warriors devono infatti puntare a vincere subito.

Secondo John Hollinger di The Athletic, Golden State potrebbe cedere sia la scelta numero 7 sia James Wiseman, seconda chiamata assoluta al Draft dello scorso anno, per un profilo di alto livello. Uno dei nomi da tenere d’occhio sarebbe quello di Pascal Siakam. Il camerunese arriva da un’annata così così a Toronto, ma pur sempre con 21.4 punti e 7.2 rimbalzi di media. Ovviamente, per ottenere Siakam, a livello salariale non basterebbero solo la scelta e Wiseman, ma dovrebbero essere inseriti anche contratti più pesanti come quello di Kelly Oubre Jr (in quel caso sign&trade) o Andrew Wiggins.