NBA – Bobby Portis e la vita a scrocco a Milwaukee

A Milwaukee l’euforia per la vittoria del titolo NBA da parte dei Bucks è ancora fortissima.

Si capisce anche dalle parole di Bobby Portis che ha descritto benissimo la gioia della città per l’anello vinto qualche mese fa. Una felicità di cui il giocatore sta “beneficiando” visto che da diverse settimane gli viene praticamente offerta qualsiasi cosa.

Vincere un anello ti rende un eroe agli occhi degli amici e degli abitanti della città in cui giochi. A Milwaukee nessuno potrà mai dimenticare quello che è successo lo scorso Luglio. In questa città non riesco più a pagare niente, ristoratori e commercianti fanno a gara per offrirmi qualcosa e anche i semplici cittadini che m’incontrano per strada. Provo a dissuaderli ma non vogliono sentire ragioni, bisogna sempre discutere anche se ovviamente tutto questo affetto fa piacere. Prima o poi tutto questo diminuirà ma non finirò mai di ringraziare questa comunità per l’amore che mi ha dato.

Milwaukee Bucks‘ Bobby Portis sits down with @Stadium: “I’ve been on a lot of stinker teams…I could really fill a role and impact winning. All I know how to do is be Bobby Portis.” Plus: Giannis recruiting him to re-sign in free agency, NBA title, more. pic.twitter.com/61K9lsXDeg

— Shams Charania (@ShamsCharania) September 7, 2021