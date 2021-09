NBA – Mark Cuban e la trade saltata per Paul Pierce ai Dallas Mavericks

A volte, anche a distanza di anni, nel mondo NBA vengono fuori storie legate a potenziali trade saltate all’ultimo.

Fra queste è molto interessante quella che avrebbe portato Paul Pierce ai Dallas Mavericks nel 2007. In questo modo i texani avrebbero composto un terzetto spaziale con Dirk Nowitzki e Jason Kidd, attuale allenatore dei Mavs.

A svelare i retroscena del mancato accordo è stato lo stesso owner di Dallas, Mark Cuban, su Twitter.

Era tutto fatto attraverso una trade che coinvolgeva tre squadre (Dallas, Boston e un’altra ignota, ndc). Tutte le franchigie erano d’accordo ma al momento di chiudere l’affare una si è chiamata indietro perché non voleva che i Celtics ottenessero una prima scelta. Quella squadra ha deciso di far saltare l’operazione.

It gets better. We had a deal done. We had a 3 way trade done. All teams agreed to their part of the deal. When we get on the trade call, the 3rd team killed the deal because they didnt know that a first was going to the Celtics. They chose not to do the deal at all.

