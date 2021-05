NBA – Charles Barkley stronca i Lakers: “Senza Anthony Davis non hanno nessuna chance”

Charles Barkley ormai ci ha abituato a commenti trancianti in TV, sui canali di TNT.

Stavolta la leggenda dei Phoenix Suns ha stroncato i Los Angeles Lakers, impegnati nel primo turno playoff proprio contro la franchigia dell’Arizona. Secondo Barkley i gialloviola, senza l’infortunato Anthony Davis, non hanno nessuna chance di di vincere di nuovo il titolo e difficilmente riusciranno a battere i Suns.

Ma come si può pensare di stare fuori così tanto tempo e rientrare senza avere problemi? È normale infortunarsi, non si può rientrare nel pieno dei playoff. Davis è rimasto ai box per tanto tempo e si è ritrovato subito a dover giocare forte. Ok, ha avuto un paio di partite ma non sono bastate per ritrovare la condizione e il ritmo partita. Se non rientra, i Lakers perderanno con Phoenix. E anche se dovessero passare, non hanno nessuna chance di vincere il titolo. Non sono in forma, AD e LeBron hanno saltate troppe gare di regular season e così non possono pensare di far bene nei playoff.