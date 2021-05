Serata da dimenticare quella di domenica per i Los Angeles Lakers, sconfitti in Gara-4 da Phoenix e costretti a fare a meno di Anthony Davis per tutto il secondo tempo. Le condizioni del lungo giallo-viola preoccupavano a causa di un infortunio muscolare all’inguine. Secondo quanto riportato da ESPN, non dovrebbe però essere qualcosa di particolarmente grave: nelle prossime ore verranno fatti ulteriori accertamenti, ma intanto i Lakers hanno classificato AD come day-to-day.

Possibile quindi che Davis ritorni in campo già nella decisiva Gara-5 che si disputerà in Arizona la notte italiana tra martedì e mercoledì. Tuttavia al momento non sembra la cosa più probabile, una fonte avrebbe definito lo status del giocatore come “poco chiaro” in vista del prossimo impegno. La serie è sul 2-2 e una vittoria la indirizzerebbe prepotentemente dalla parte dei Lakers.

One source described Davis’ availability for Game 5 on Tuesday as “unclear.” https://t.co/cd1M0nFvwM — Adrian Wojnarowski (@wojespn) May 31, 2021

