NBA – Bottiglia lanciata a Kyrie Irving, il durissimo commento di Kevin Durant

L’episodio della bottiglia lanciata a Kyrie Irving dopo gara 4 fra Boston Celtics e Brooklyn Nets sta facendo discutere.

Ci sono state diverse intemperanze da parte dei tifosi da quando le arene NBA hanno riaperto. In questo caso la cosa è stata esasperata dalle dichiarazioni sul razzismo a Boston di Irving, smentite con forza da diversi membri dei Celtics.

Kevin Durant ha commentato l’episodio, condannando duramente l’accaduto.

I tifosi devono maturare. Capisco che essere rimasti chiusi in casa per la pandemia abbia alzato il livello dello stress ma gli spettatori devono capire che i giocatori sono esseri umani, non animali del circo. Nel palasport non ci sei solo tu, devi avere rispetto per gli altri, non credo che le madri di questi soggetti siano contente di vedere i figli lanciare bottiglie, popcorn e sputi addosso agli atleti. Crescete e godetevi la partita, uno spettacolo più grande di voi.