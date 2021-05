NBA – Clima playoff accesissimo: Mark Cuban provoca Rajon Rondo

I playoff non sono ancora iniziati ufficialmente ma il clima è già incandescente. A scaldarlo ulteriormente anche alcune dichiarazioni. Fra queste rientrano quelle di Mark Cuban, proprietario dei Dallas Mavericks.

Il patron dei Mavs ha lanciato una provocazione a Rajon Rondo, playmaker dei Los Angeles Clippers, avversari della sua squadra al primo turno. Cuban, infatti, ha dichiarato di augurarsi che l’ex Lakers prenda più tiri possibili, sperando nelle sue cattive percentuali.

Spero che voglia tirare in ogni azione e che si prenda più responsabilità possibile in attacco. I diverbi passati ormai sono superati, so che è una brava persona, ogni volta che ci parlo viene fuori una bella discussione.

Cuban poi ha commentato in modo più tecnico la serie.

Ormai non serve più limitare il minutaggio di Porzingis, anche perché non ci sono back-to-back. Durante la regular season abbiamo gestito tutti i giocatori ma ora la sua presenza in campo deve crescere notevolmente. Possiamo battere chiunque se i nostri role player fanno canestro. Sarà fondamentale la difesa e l’attenzione ai dettagli per limitare gli errori. Se riusciamo a seguire il piano partita vinciamo noi al 100%, anche se è molto più facile da dire che da fare.