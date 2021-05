NBA – Brooklyn Nets, James Harden è in formato playoff: “Non me ne frega nulla dei miei numeri”

Con l’inizio del play-in è partita la post season NBA. A breve, nei playoff veri e propri, entreranno in gioco anche i Brooklyn Nets.

James Harden, rientrato da poco, sembra già essere pronto, quanto meno mentalmente, all’appuntamento. Almeno così sembra, a sentire le sue parole.

Il mio obiettivo è sempre stato vincere ma in passato credevo che questo dipendesse della mie statistiche. Con il passare del tempo mi sono reso conto che non bastava e che il mio contributo si deve vedere in campo, non sulla carta. Devo pensare solo a far giocare bene la squadra, dopodiché potrò pensare a me stesso.