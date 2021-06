NBA – Danilo Gallinari proverà a sfatare la “maledizione” delle gare 7

Questa notte (ore 2 in Italia) Danilo Gallinari e gli Atlanta Hawks sfideranno i Philadelphia 76ers in gara 7 delle semifinali della Eastern Conference. Chi vince, affronterà nel penultimo atto della stagione i Milwaukee Bucks che hanno battuto i Brooklyn Nets in un’altra gara 7 leggendaria.

Per Danilo Gallinari, alla prima esperienza in un secondo turno playoff, si tratterà della terza gara 7 della carriera. I primi due precedenti per il Gallo sono stati tutt’altro che entusiasmanti. Nel 2012 i suoi Denver Nuggets persero allo Staples Center contro i Los Angeles Lakers e l’azzurro segnò solamente 3 punti con 1/9 dal campo. Lo scorso anno, al primo turno, OKC uscì sconfitta dal confronto con i Rockets e l’ex Milano si fermò a quota 4 con 2/6.

Stasera Gallinari proverà a sfatare il tabù, forte dei 16 punti segnati in entrambe le ultime due partite della serie.

Fonte: Sky Sport