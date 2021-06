Fortitudo Bologna, parco italiani quasi completo e due colpi in arrivo da Pesaro

La Fortitudo Bologna è una delle società più attive sul mercato in queste settimane.

Gli emiliani hanno pressoché completato il pacchetto italiani per la prossima stagione con le conferme di Stefano Mancinelli, Leonardo Totè, Tommaso Baldasso e Pietro Aradori che potrebbe anche prolungare e “spalmare” il suo accordo.

In dirittura d’arrivo, secondo Il Resto del Carlino, anche la conferma di Matteo Fantinelli che nelle idee di Jasmin Repesa dovrebbe partire dalla panchina. Secondo il quotidiano sarebbe fatta anche per Tomas Woldetensae, guardia 1998, di ritorno dall’esperienza in NCAA con Virginia.

Strettamente collegati all’allenatore croato anche i primi due colpi stranieri, dopo l’addio di Adrian Banks. Secondo Il Corriere dello Sport – Stadio, i due volti nuovi potrebbero essere Tyler Cain e Marko Filipovity, nella scorsa stagione a Pesaro insieme a Repesa.