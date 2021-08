Darren Collison è stato per diversi anni un ottimo playmaker NBA, capace di andare in doppia cifra di media per tutte le stagioni disputate, dal 2009 al 2019. Poi la decisione sorprendente, ad appena 31 anni, di appendere le scarpette al chiodo nonostante un anno a Indiana da 11.2 punti e 6.0 assist di media con tanto di qualificazione ai Playoff. Avrebbe probabilmente potuto guadagnare un contratto intorno ai 10 milioni di dollari a stagione nell’estate 2019, ma decise comunque di ritirarsi citando motivi religiosi mai approfonditi.

Ora, dopo due anni lontano dalla NBA, Collison sembra pronto a tornare. Secondo Chris Haynes, questa settimana il veterano, 34 anni compiuti da pochi giorni, svolgerà un provino con i Golden State Warriors. Non è la prima volta che si parla di un ritorno di Collison in NBA: un anno fa era stato seguito per esempio dalle due franchigie di Los Angeles. Se alla fine il giocatore firmasse con gli Warriors, andrebbe a fare da backup per Steph Curry.

Free agent guard Darren Collison will work out for the Golden State Warriors this week, league sources tell @YahooSports. — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) August 30, 2021

LEGGI ANCHE:

È uscito finalmente “Donda” di Kanye West, con Kobe Bryant protagonista