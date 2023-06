NBA Draft 2023, le scelte: non solo Wembanyama, anche i gemelli Thompson nella storia

La notte di Victor Wembanyama, come nelle previsioni. Il talento francese è stato scelto con la prima chiamata assoluta dai San Antonio Spurs.

Poche altre sorprese nel Draft NBA 2023. Gli Hornets hanno speso la seconda scelta assoluta per Brandon Miller che negli ultimi giorni ha sorpassato Scoot Henderson (chiamato alla #3 da Portland), nonostante alcune dichiarazioni singolari su Michael Jordan.

Nella storia i gemelli Amen e Ausar Thompson, prima coppia di fratelli scelti nelle prime cinque posizioni dello stesso Draft. Per Amen ci sarà Houston, per Ausar un futuro a Detroit, dopo essere passati entrambi per la Overtime Elite, la lega di sviluppo alternative a G-League e NCAA, creata recentemente dalla media house americana.

Questo l’ordine completo delle scelte.

1. Spurs draft Victor Wembanyama (Metropolitans 92)

2. Hornets draft Brandon Miller (Alabama)

3. Blazers draft Scoot Henderson (G League Ignite)

4. Rockets draft Amen Thompson (Overtime Elite)

5. Pistons draft Ausar Thompson (Overtime Elite)

6. Magic draft Anthony Black (Arkansas)

7. Pacers draft Bilal Coulibaly (Metropolitans 92) – Traded to Wizards

8. Wizards draft Jarace Walker (Houston) – Traded to Pacers

9. Jazz draft Taylor Hendricks (Central Florida)

10. Mavericks draft Cason Wallace (Kentucky) – Traded to Thunder

11. Magic draft Jett Howard (Michigan)

12. Thunder draft Dereck Lively II (Duke) – Traded to Mavericks

13. Raptors draft Gradey Dick (Kansas)

14. Pelicans draft Jordan Hawkins (Connecticut)

15. Hawks draft Kobe Bufkin (Michigan)

16. Jazz draft Keyonte George (Baylor)

17. Lakers draft Jalen Hood-Schifino (Indiana)

18. Heat draft Jaime Jaquez Jr. (UCLA)

19. Warriors draft Brandin Podziemski (Santa Clara)

20. Rockets draft Cam Whitmore (Villanova)

21. Nets draft Noah Clowney (Alabama)

22. Nets draft Dariq Whitehead (Duke)

23. Blazers draft Kris Murray (Iowa)

24. Kings draft Olivier-Maxence Prosper (Marquette) – Reportedly traded to Mavericks

25. Grizzlies draft Marcus Sasser (Houston) – Traded to Pistons

26. Pacers draft Ben Sheppard (Belmont)

27. Hornets draft Nick Smith Jr. (Arkansas)

28. Jazz draft Brice Sensabaugh (Ohio State)

29. Pacers draft Julian Strawther (Gonzaga) – Traded to Nuggets

30. LA Clippers draft Kobe Brown (Missouri)

Second Round

31. Pistons draft James Nnaji (FC Barcelona) – Reportedly traded to Celtics

32. Pacers draft Jalen Pickett (Penn State)– Traded to Nuggets

33. Spurs draft Leonard Miller (G League Ignite) – Traded to Timberwolves

34. Hornets draft Colby Jones (Xavier) – Reportedly traded to Kings

35. Celtics draft Julian Phillips (Tennessee) – Reportedly traded to Bulls

36. Magic draft Andre Jackson Jr. (Connecticut) – Traded to Bucks

37. Thunder draft Hunter Tyson (Clemson) – Traded to Nuggets

38. Kings draft Jordan Walsh (Arkansas) – Reportedly traded to Celtics

39. Hornets draft Mouhamed Gueye (Washington State) – Reportedly traded to Hawks

40. Nuggets draft Maxwell Lewis (Pepperdine) – Reportedly traded to Lakers (via Pacers)

41. Hornets draft Amari Bailey (UCLA)

42. Wizards draft Tristan Vukcevic (Partizan Mozzart Bet Belgrade)

43. Blazers draft Rayan Rupert (NZ Breakers)

44. Spurs draft Sidy Cissoko (G League Ignite)

45. Grizzlies draft Gregory Jackson II (South Carolina)

46. Hawks draft Seth Lundy (Penn State)

47. Lakers draft Mojave King (G League Ignite) – Reportedly traded to Pacers

48. Clippers draft Jordan Miller (Miami)

49. Cavaliers draft Emoni Bates (Eastern Michigan)

50. Thunder draft Keyontae Johnson (Kansas State)

51. Nets draft Jalen Wilson (Kansas)

52. Suns draft Toumani Camara (Dayton)

53. Timberwolves draft Jaylen Clark (UCLA)

54. Kings draft Jalen Slawson (Furman)

55. Pacers draft Isaiah Wong (Miami)

56. Grizzlies draft Tarik Biberovic (Fenerbahce Beko)

57. Wizards draft Trayce Jackson-Davis (Indiana) – Reportedly traded to the Warriors

58. Bucks draft Chris Livingston (Kentucky)

Ci sono state solamente 58 chiamate perché Philadelphia 76ers e Chicago Bulls sono state private della loro scelta del secondo turno a causa di comportamenti proibiti prima della free agency.