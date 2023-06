Jordan Poole viene ceduto… e taglia i ponti con Draymond Green

Che Jordan Poole e Draymond Green non andassero molto d’accordo si era capito da tempo, almeno da quando lo scorso settembre il primo non era stato vittima di un violento pugno del secondo in allenamento. In quel momento si era spaccato qualcosa nello spogliatoio dei Golden State Warriors, con strascichi lungo tutto il resto della stagione che hanno influenzato il deludente cammino ai Playoff della squadra, come detto dallo stesso Green.

Nelle scorse ore però Poole, a meno di un anno dalla firma di un ricco rinnovo, è stato ceduto agli Washington Wizards in cambio del 38enne Chris Paul, che almeno per ora gli Warriors hanno intenzione di tenere. C’è chi pensa che alla base della cessione ci sia proprio lo scarso rapporto che Poole aveva con lo spogliatoio e non è da escludere che Draymond Green, free agent, abbia fatto capire di gradire un allontanamento dell’ormai ex compagno per poi firmare il rinnovo.

Ad alimentare queste voci ci ha pensato lo stesso Jordan Poole, che immediatamente dopo lo scambio ha smesso di seguire Draymond Green su Instagram. Un indizio importante…