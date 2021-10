NBA – Ecco come Kawhi Leonard si sta rendendo utile ai Los Angeles Clippers

Kawhi Leonard è ancora ai box per infortunio e non ci sono tempistiche certe per il suo ritorno in campo. L’ala si sta comunque rendendo utile ai Los Angeles Clippers.

Nicolas Batum, infatti, ha raccontato che Leonard ormai agisce da “coach aggiunto”.

Ci manca il suo apporto in campo ma è bello averlo vicino a noi, può comunque essere utile alla squadra. Non è uno che alza la voce ma sa cosa dire e quando farlo. Quando giochiamo le partite di allenamento prende da parte alcuni giocatori e gli spiega cosa ha visto, la sua opinione riguardo le azioni di poco prima.

Un quadro abbastanza sorprendente se si pensa che notoriamente l’ex Spurs non è ritenuto un grande leader vocale.

Fonte: The Orange County Register