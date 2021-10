A mezzanotte di oggi, ora italiana, scadrà il termine per rinnovare i contratti dei giocatori scelti al Draft 2017 che sono in scadenza la prossima estate. Nell’ultima settimana hanno prolungato i rispettivi accordi sia Wendell Carter Jr con Orlando sia Mikal Bridges con Phoenix. Ora è invece il turno di Jaren Jackson Jr, che ha rinnovato per quattro anni con i Memphis Grizzlies a 105 milioni di dollari complessivi.

Memphis Grizzlies F Jaren Jackson Jr., has agreed to a four-year, $105 million rookie contract extension, his agent Austin Brown of @CAA_Basketball tells ESPN. Another massive deal to secure one of league’s best young big men ahead of 6 PM ET deadline.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 18, 2021