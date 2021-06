NBA – Gara 4 Milwaukee Bucks vs Brooklyn Nets in diretta streaming gratis

La quarta gara della serie delle semifinali della Eastern Conference NBA sarà visibile gratis in streaming.

La partita fra Brooklyn Nets e Milwaukee Bucks si giocherà oggi (domenica 13 Giugno) alle 21, ora italiana. Per vederla gratuitamente sarà sufficiente collegarsi sul sito sport.sky.it che trasmetterà il match in diretta, in modo accessibile a tuti.

