La situazione dei Boston Celtics, nella serie contro i Brooklyn Nets, rischia di diventare critica. Ad un giorno di distanza da Gara-3, una partita must-win per i biancoverdi per non scivolare sotto 0-3, c’è ancora il dubbio sulle condizioni di Jayson Tatum. La stella dei Celtics, durante Gara-2, aveva subito una botta all’occhio da Durant, venendo sostituito e non tornando più in campo.

Jayson Tatum goes down on this play and then headed back to the locker room for further evaluation pic.twitter.com/kKvIjsRpja — Celtics on NBC Sports Boston (@NBCSCeltics) May 26, 2021

Nelle scorse ore coach Brad Stevens ha aggiornato sulle condizioni di Tatum, da una parte con parole rassicuranti e dall’altra lasciando aperto uno spiraglio per la possibile assenza del giocatore. Queste le parole dell’allenatore a Forbes Sports:

L’ultima cosa che ho sentito è che stava meglio e che venerdì sarebbe stato probable [75% di probabilità di giocare, ndr]. Ma non si può mai sapere come potrà sentirsi Tatum il giorno della partita. Per ora penso che giocherà. Ieri ha provato a tornare in campo e testare la reazione dell’occhio alle luci, ma ha avuto tante difficoltà.

Tatum ha segnato 22 punti in Gara-1, solo 9 in Gara-2 in cui però ha giocato solo 21′ a causa di questo infortunio.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.