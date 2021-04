NBA – Houston Rockets, Christian Wood batte cassa: “Sarò da massimo salariale”

Christian Wood è una delle poche note liete nella stagione degli Houston Rockets.

In lungo, arrivato dai Pistons nel corso della off-season, ha prodotto finora 21 punti e quasi 10 rimbalzi di media a partita. Una stagione che ha fatto parlare molto di lui e che è servita a Wood per aumentare la consapevolezza nei propri mezzi.

Ad essere aumentata, però, è anche la sua valutazione. Lo sa bene il giocatore che per il futuro si vede con un contratto al massimo salariale. Se ne parlerà concretamente al termine della stagione 2022/23, per il prossimo anno Wood dovrà “accontentarsi” di 13,7 milioni di dollari e di 14,3 per quello successivo.

Voglio dimostrare a tutti che, una volta scaduto l’accordo attuale, sarò un giocatore che verrà il massimo salariale. Ne sono fermamente convinto, dovrò solamente affrontare ogni match con la giusta grinta. La gente apprezza questa cosa e cercherò di metterla in campo anche il prossimo anno, sperando che la stagione sia migliore e senza infortuni.

