ll Bayern si aggiudica gara3, Milano spreca il primo match point

Bayern Monaco-Olimpia Milano 85-79

(23-9, 16-26, 25-16, 21-28)

Niente da fare per l’Olimpia Milano che cade a Monaco, dopo quattro vittorie consecutive contro i bavaresi, e si vede costretta a rimandare l’appuntamento con le Final Four.

Il Bayern con Flaccadori in quintetto parte subito forte (7-0 3′), ma Milano nonostante qualche tiro aperto sbagliato di troppo è in partita ed impatta con Leday (9-9 6′). Trinchieri butta nella mischia Reynolds (6pt) e l’ex Recanati e Reggio propizia il terrificante parziale di 14 a 0 con cui i padroni di casa chiudono la prima frazione (23-9). Quella che rientra nel secondo periodo è però un’ altra Milano: l’asse Rodriguez-Hines suona la carica (23-14 11′), Datome e Shields (due triple filate) raccolgono il testimone e dopo solo tre minuti l’Olimpia è vicina ai tedeschi (25-22 13′). Sisko tiene avanti i suoi (32-27 15′), Brooks con una tripla fortunosa dà il primo (ed unico) vantaggio a Milano (32-33 18′), dal secondo timeout bavarese viene fuori Zipserche con una fiammata riporta in vantaggio il Bayern all’intervallo lungo (39-35).

Dagli spogliatoi esce un Bayern rinvigorito, 4-0 di parziale ed immediato timeout di Messina (43-35 21′) che però non sortisce gli effetti sperati, Milano (3 falli Hines) sembra quella del primo quarto e sprofonda a meno 16 con la bomba di Lucic (51-35 25′). Ancora il serbo a firmare il massimo vantaggio sin qui (60-42 27′), l’Olimpia si affida alla garanzia Rodriguezche riporta i suoi in linea di galleggiamento (60-47 29′), divario confermato alla terza sirena dall’ennesimo 3+1 stagionale di Punter (64-51). L’inizio di ultimo periodo è rocambolesco: Delaney segna da tre e subisce fallo, gli arbitri all’instant replay sanzionano con un antisportivo il numero 23 che mette il libero e realizza poi un 2+1 per il meno sei milanese (64-58 31′). Lucic risponde prontamente dalla lunga distanza (69-58 33′), il Bayern profonde il massimo sforzo difensivo rendendo difficile ogni attacco ospite e con Zipser conserva un buon margine al 36′ (78-66), l’ultimo sussulto Olimpia è di Roll (80-75 39′), ma è ormai troppo tardi, Lucic dalla lunetta la chiude e porta la serie a gara4.

Bayern: George Baldwin 11 Seeley 3 Reynolds 6 Lucic 27 Flaccadori 3 Zipser 11 Gist 4 Johnson 9 Sisko 9 Radosevic 2 Grant All.Trinchieri

Milano: Punter 8 Leday 4 Micov 2 Roll 3 Rodriguez 11 Tarczewski 6 Delaney 18 Shields 11 Brooks 3 Evans, Hines 5 Datome 8 All.Messina