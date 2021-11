NBA – Pesanti accuse al proprietario dei Phoenix Suns: “Misogino e razzista”

Un nuovo scandalo rischia di abbattersi sul mondo NBA. Un lungo reportage di ESPN accusa Robert Sarver, proprietario dei Phoenix Suns, di comportamenti misogini e razzisti.

Nell’articolo si fa riferimento a più di 70 testimonianze raccolte nell’arco dei 17 anni di Sarver alla guida dei Suns. Secondo gli ex dipendenti a Phoenix ci sarebbe stato, a causa del proprietario e di alcuni suoi atteggiamenti, un clima tossico e ostico.

Nel pezzo, a firma Baxter Holmes, si parla di alcuni comportamenti percepiti come razzisti dai dipendenti, fra i quali l’ex coach Earl Watson. Si fa poi riferimenti a una presunta “scarsa diversità” nell’ambiente Suns, nonostante al momento sia l’allenatore (Monty Williams) sia il general manager (James Jones) siano afroamericani.

Altre accuse, mosse da ex collaboratrici, parlano di sessismo e di un ambiente misogino, incoraggiato personalmente da Sarver.

In diretta su ESPN un altro giornalista, Adrian Wojnarowski, ha annunciato l’apertura di un’inchiesta da parte della NBA.

The NBA has launched an investigation into the Suns and Robert Sarver, league says.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 4, 2021