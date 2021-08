NBA – I Miami Heat tengono Goran Dragic ma lasciano andare Andre Iguodala

Ore calde per il mercato dei Miami Heat.

La franchigia della Florida ha deciso di esercitare la team option presente sul contratto di Goran Dragic. Il playmaker sloveno percepirà uno stipendio di oltre 19 milioni di dollari.

The Miami Heat are picking up guard Goran Dragic’s $19.4 million team option for the 2021-22 season, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) August 1, 2021

Dragic però potrebbe lasciare comunque Miami perché la sua firma potrebbe essere stata la prima mossa di una sign-and-trade. L’idea degli Heat, dunque, sarebbe usare lo sloveno come pedina di scambio per arrivare a Kyle Lowry.

As the Miami Heat create salary cap space, Toronto free agent guard Kyle Lowry remains a firm target in free agency, sources tell ESPN. Miami has more levers to pull to create space to sign Lowry outright — or can still endeavor to work a sign-and-trade with the Raptors. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 1, 2021

La situazione salariale dovrebbe consentire comunque agli Heat di trattenere il restricted free agent Duncan Robinson.

This would allow Miami to act as a team over the cap and still have the $9.5M midlevel plus the ability to bring back restricted free agent Duncan Robinson. https://t.co/41fdBReaZC — Bobby Marks (@BobbyMarks42) August 1, 2021

Andre Iguodala, invece, ha concluso la sua avventure in Florida. La franchigia ha deciso di non esercitare l’opzione che avrebbe portato 15 milioni nelle casse del veterano. Adesso l’ex Warriors è libero di firmare per qualunque squadra.

The Heat are declining the $15M team option on F Andre Iguodala’s contract for next season, making him a free agent, source tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 1, 2021