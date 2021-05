NBA – I Minnesota Timberwolves sono stati venduti

Sembra essere finita la telenovela riguardo la cessione dei Minnesota Timberwolves. La franchigia, infatti, sarebbe stata acquistata per 1,5 miliardi di dollari.

Ad aggiudicarsela l’ex giocatore di baseball Alex Rodriguez e il suo socio Marc Lore, imprenditore nel campo della tecnologia. I due sono riusciti a trovare l’accordo con Glenn Taylor, 78enne quasi ex proprietario dei Timberwolves che da tempo aveva messo in vendita la franchigia.

In passato c’erano state trattative condotte da ex giocatore, su tutti Kevin Garnett ma anche Aaron Afflalo. Nessuna però è andata a buon fine, prima dell’arrivo di Rodriguez e Lore.

I due avevano un accordo di un mese di trattative in esclusiva che era scaduto qualche giorno fa. Proprio in quel momento però sarebbe arrivata un’accelerazione. Rodriguez e Lore saranno proprietari al 50% ma Taylor resterà coinvolto nella gestione della franchigia, specialmente dal punto di vista sportivo, fino al 2023. Non è chiaro ancora se nel contratto ci sia anche l’obbligo di non spostare la squadra da Minneapolis per un determinato periodo di tempo. Nella cessione rientra pure la squadra femminile di WNBA, le Lynx, anch’essa passata nelle mani della coppia Lore-Rodriguez.

L’affare in ogni caso non è ancora ufficiale perché dovrà essere approvato dal board della NBA. Un passaggio che appare esclusivamente formale: di fatto i T-Wolves sono di Lore e Rodriguez.

