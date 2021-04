NBA – I Sacramento Kings perdono De’Aaron Fox a causa del Covid

Problemi con il Covid-19 per De’Aaron Fox. Il giocatore dei Sacramento Kings, infatti, è stato inserito nell’ormai noto “protocollo di salute e sicurezza” della NBA.

In sostanza Fox dovrebbe essere venuto a contatto con un soggetto risultato positivo al Coronavirus. Per questo motivo dovrà restare fermo per un periodo variabile dai 10 ai 14 giorni e potrà rientrare solamente dopo essere risultato negativo a una serie di tamponi.

Kings guard De’Aaron Fox is expected to miss at least 10-to-14 days due to health and safety protocols, sources tell me and @sam_amick. Sacramento is currently three games out of play-in 10th seed.

— Shams Charania (@ShamsCharania) April 24, 2021