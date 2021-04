NBA – Dallo staff dei Los Angeles Lakers: “LeBron James è pronto al rientro in campo”

Si avvicina sempre più il rientro in campo di LeBron James. Fino a qualche giorno fa sembrava che ci fosse ancora da aspettare per il recupero della stella dei Los Angeles Lakers.

Adesso, invece, sembra che i tempi si siano notevolmente accorciati. Almeno così si capisce da un post su Instagram di Mike Penberthy, assistente di Frank Vogel, visto in Italia da giocare soprattutto a Napoli.

Lakers assistant coach on IG: “Next up… King James… coming soon.” 👀👑 pic.twitter.com/ddvqvVqoRo — Legion Hoops (@LegionHoops) April 23, 2021

“LeBron tornerà a breve – ha scritto sui social il campiona NBA 2011 proprio con i Lakers. Bello ascoltare i suoi consigli dalla panchina ma ormai è pronto per rientrare“.

Chissà perciò che James non possa tornare in campo entro questa settimana. Si ricomporrebbe così la coppia con Anthony Davis, tornato in campo dopo due mesi di assenza.

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.