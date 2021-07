NBA – Il piano dei Golden State Warriors per prendersi Bradley Beal

I Golden State Warriors sembrano decisi a portare Bradley Beal nella Baia. Per riuscirci starebbero pensando ad una trade con altre due squadre.

Gli Warriors in questo schema cederebbero agli Houston Rockets sia James Wiseman sia le scelte #7 e #14 al primo giro del prossimo Draft. I Rockets, invece, darebbero la seconda scelta assoluta agli Washington Wizards che per lasciar partire Beal riceverebbero anche Andrew Wiggins. Infine Houston manderebbe via pure Avery Bradley, anch’egli destinato a Golden State.

Una operazione, quella svelata da NBC, che avrebbe dei risvolti positivi per tutte le squadre. Houston potrebbe basare il suo rebuilding su un giocatore che ha già dimostrato di avere un ottimo potenziale come Wiseman, ottenendo anche due scelte molto alte. Washington avvierebbe la ricostruzione con la seconda scelta assoluta e si cautelerebbe dal contratto in scadenza di Beal mentre gli Warriors potrebbero ripuntare subito al titolo inserendo uno scorer purissimo. L’idea di un reparto esterni con la stella degli Wizards insieme alla coppia Curry – Thompson, infatti, è molto stuzzicante, al netto delle difficoltà che Steve Kerr avrebbe nel far convivere i tre.