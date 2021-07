Zach LaVine parla delle voci di mercato che distraggono Team USA

Nel mondo dello sport si è sempre dibattuto di quanto le voci di mercato condizionino i giocatori nel periodo estivo che passano con le rispettive nazionali.

Zach LaVine, inserito nei convocati di Team USA per le Olimpiadi di Tokyo, ha candidamente ammesso che i rumors distraggono il lavoro del gruppo.

Non ha senso pensare che non sia così perché fa parte della nostra natura parlarne. Sapete tutti quale sia l’importanza dei giocatori nella NBA e se ci troviamo tutti insieme è normale finire a discutere di queste cose. Poi può anche succedere che da un’amicizia che si sviluppa durante il ritiro della nazionale possa nascere un’idea per qualche trade.