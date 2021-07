Team USA, Kevin Durant e l’eredità di Kobe Bryant: “Il suo spirito è in questa squadra”

Kevin Durant sarà probabilmente la stella più luminosa di Team USA nelle Olimpiadi di Tokyo. Nel corso del training camp di Las Vegas, KD ha parlato di quanto sia importante il ricordo di Kobe Bryant per tutti i membri della nazionale statunitense.

Quando eravamo giovani e lui ancora giocava era un punto di riferimento, il suo spirito è entrato dentro ognuno di noi. Anche da lontano ci ha insegnato l’essenza del basket e l’etica del lavoro attraverso il suo esempio. Tutti eravamo estasiati dal suo modo di giocare e ora che non c’è più vogliano onorare i suoi insegnamenti mettendoci la sua stessa passione in ogni possesso. Chi lo conosceva bene ha potuto vedere come interpretava ogni singolo giorno, specialmente in Nazionale. Si sentiva orgoglioso di far parte di questo gruppo e noi vogliamo emulare la sua energia. È una figura fondamentale per tutti noi che siamo qui.

“Even when he was alive and playing, his DNA was embedded in us”@KDTrey5 talks about honoring the great @kobebryant and his legacy of @usabasketball for @Olympics.#TokyoOlympics | #USABasketball | #3ptcnvrsn | #KobeBryant | #Olympics pic.twitter.com/uK64ezGDTk

— The 3 Point Conversion (@3ptCnvrsn) July 9, 2021