NBA impazzita per i Mondiali di calcio

I Mondiali di calcio in Qatar stanno calamitando l’attenzione di tutto il mondo.

Neanche i giocatori NBA sono immuni al fasciano dello sport più popolare, specie durante eventi di una certa portata.

Jimmy Butler, ad esempio, ha organizzato una visione collettiva dell’esordio del Brasile contro la Serbia. La stella dei Miami Heat e i suoi amici indossavano tutti la maglia di Neymar che ha un ottimo rapporto con lo stesso Butler. L’ex Bulls ha postato diverse stories su Instagram per sostenere il suo amico e probabilmente anche lui sarà in apprensione per l’infortunio alla caviglia del brasiliano.

Un chiaro rimando alla NBA anche in Portogallo – Ghana. Nel finale l’attaccante africano Iñaki Williams ha provato a “nascondersi” alle spalle del portiere avversario Diego Costa per rubargli il pallone. Mossa riuscita, peccato che sia caduto, non riuscendo a segnare il gol che sarebbe valso il pareggio. Josè Alvarado ha reso famosa questa giocata, facendone il suo marchio di fabbrica sui parquet NBA. E ha subito twittato per assumersene la paternità.