Momento negativo per Russell Westbrook che nelle ultime partite è tornato a litigare con il canestro.

9 punti con 4/14 dal campo contro Atlanta, 6 con 2/12 con Memphis e 8 con 2/14 questa notte sul campo di Sacramento.

I Kings hanno giocato sulla sua prestazione, pubblicando sui maxi schermi, a fine partita, una grafica in cui Westbrook veniva definito “Ice cold player of the game”. Inoltre dopo ogni suo errore il deejay ha fatto partire la canzone “Cold as Ice”.

A fine gara Westbrook ha analizzato il momento e ha risposto a modo suo all’atteggiamento della franchigia avversaria.

Nessuno deve preoccuparsi per me, è compito mio capire come integrarmi in questo sistema. Non cerco scuse ma non mi agito, ho fiducia in me stesso e provo a migliorare ogni giorno. Non penso a questo momento negativo, ci sono già passato, nella prossima gara aggiusterò qualcosa e segnerò. Divertente quello che è successo all’arena, molto simpatico, spero che abbiano messo la stessa canzone negli ultimi 14 anni…