Nelle ultime ore è diventato virale sui social un breve video della partita di ieri notte tra Los Angeles Lakers e Houston Rockets. Mentre LeBron James tornava in difesa dopo una schiacciata, alle sue spalle è stato inquadrato un suo “sosia”. La somiglianza è notevole e lo stesso LeBron dopo la gara ha commentato la clip su Twitter.

“La vera definizione di essere in due posti nello stesso momento! Qualcuno dica a Pat C che se vuole travestirsi da me per Halloween deve solo chiedere” ha scritto James.

AYO!! True definition of 2 places at the same damn time!! 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣. Somebody tell Pat C if he wants to be me for Halloween just ask me. LOL https://t.co/XcZ8jeIGYk

