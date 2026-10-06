lebron james

Joel Embiid arriva in ritardo all’allenamento, LeBron James lo riprende

Home NBA News
Francesco ManziLascia un Commento su Joel Embiid arriva in ritardo all’allenamento, LeBron James lo riprende

LeBron James ai Philadelphia 76ers non porterà soltanto il suo enorme talento ma, considerati i quasi 42 anni, anche un’esperienza e una “saggezza” quasi senza eguali nel mondo NBA. La star di Akron lo sta già dimostrando in questi primi giorni come parte ufficiale del roster che ha iniziato ieri notte la preseason (anche se lui, come Maxey e Embiid, non è sceso in campo).

La leadership di James si sta infatti già facendo sentire nello spogliatoio, anche nei confronti di altre superstar come Joel Embiid. Durante la telecronaca della partita tra Sixers e New York Knicks, mentre LeBron osservava i compagni in borghese, Mike Breen ha raccontato un aneddoto risalente a qualche giorno prima: “Sono impazziti per come si sta comportando finora. Ovviamente si tratta solo della prima settimana di training camp, ma qualcuno mi ha detto prima della partita che un giorno erano pronti per allenarsi ed Embiid è arrivato in campo con un paio di minuti di ritardo. LeBron si è fatto sentire con lui”. I titoli si costruiscono anche da qui.

Se infatti LeBron James dovrà gestirsi durante la stagione, a causa degli acciacchi fisici che ormai l’età si porta dietro (pochi giorni fa si parlava di sciatica e artrite), sicuramente potrà dare un contributo significativo alla mentalità della squadra nel tentativo di vincere l’anello, che sarebbe il primo per Philadelphia dal 1983.

Francesco Manzi
Latest posts by Francesco Manzi (see all)

Related Posts

lebron james

Perché LeBron James non usa il numero 6 ai Sixers in allenamento?

Francesco Manzi
tacko fall nba

Tacko Fall torna in NBA, ma per ora solo per il training camp

Francesco Manzi
caldwell pope

Kentavious Caldwell-Pope, pochi minuti dopo aver preso casa a Philadelphia un fulmine colpisce l’edificio

Francesco Manzi

Lascia un commento

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.