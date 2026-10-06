Joel Embiid arriva in ritardo all’allenamento, LeBron James lo riprende

LeBron James ai Philadelphia 76ers non porterà soltanto il suo enorme talento ma, considerati i quasi 42 anni, anche un’esperienza e una “saggezza” quasi senza eguali nel mondo NBA. La star di Akron lo sta già dimostrando in questi primi giorni come parte ufficiale del roster che ha iniziato ieri notte la preseason (anche se lui, come Maxey e Embiid, non è sceso in campo).

La leadership di James si sta infatti già facendo sentire nello spogliatoio, anche nei confronti di altre superstar come Joel Embiid. Durante la telecronaca della partita tra Sixers e New York Knicks, mentre LeBron osservava i compagni in borghese, Mike Breen ha raccontato un aneddoto risalente a qualche giorno prima: “Sono impazziti per come si sta comportando finora. Ovviamente si tratta solo della prima settimana di training camp, ma qualcuno mi ha detto prima della partita che un giorno erano pronti per allenarsi ed Embiid è arrivato in campo con un paio di minuti di ritardo. LeBron si è fatto sentire con lui”. I titoli si costruiscono anche da qui.

Se infatti LeBron James dovrà gestirsi durante la stagione, a causa degli acciacchi fisici che ormai l’età si porta dietro (pochi giorni fa si parlava di sciatica e artrite), sicuramente potrà dare un contributo significativo alla mentalità della squadra nel tentativo di vincere l’anello, che sarebbe il primo per Philadelphia dal 1983.