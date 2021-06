NBA – L’eroe che non ti aspetti: Terance Mann riscrive la storia dei Los Angeles Clippers

Il proverbiale “uomo della provvidenza”. Questo è stato Terance Mann nella vittoria 131-119 dei Los Angeles Clippers sugli Utah Jazz in gara 6 delle semifinali di Conference.

Una serata pazzesca per il giocatore dei Clippers, autore del suo career high con 39 punti e un incredibile 7/10 da tre punti. La classica “partita della vita” in una delle nottate più importanti nella storia della franchigia californiana, capace di vincere la serie 4-2 nonostante l’assenza di Kawhi Leonard.

E pensare che una settimana fa, in gara 2, coach Lue lo aveva fatto giocare solamente per un minuto. E che nelle prime quattro partite Mann aveva segnato in totale 12 punti con un misero 1/4 da dietro l’arco. Poi l’infortunio di Leonard che cambia tutto, la schiacciata in faccia a Gobert che indirizza gara 5 e questa prestazione leggendaria.

