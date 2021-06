I Los Angeles Clippers hanno vinto le due partite allo Staples Center e pareggiato la serie contro gli Utah Jazz sul 2-2. Ora la sfida tornerà a Salt Lake City e la squadra di Tyronn Lue dovrà in qualche modo cercare di strappare il fattore campo. Un’impresa già ardua di per sé che sarà però resa ancor più difficile dalla probabile assenza di Kawhi Leonard. Come riportato da Brian Windhorst di ESPN, Leonard ha subito un infortunio al ginocchio in Gara-4 ed è in forte dubbio per la partita di questa notte.

Non solo: lo status di Kawhi Leonard per il resto della serie è in serio dubbio, con la possibilità di saltare anche le prossime eventuali due partite. Secondo il giornalista, il giocatore avrebbe già avvertito i compagni nelle scorse ore di “aspettarsi la sua assenza”. Leonard in questa serie è stato il miglior giocatore dei Clippers, come spesso capita, con 27.3 punti, 7.5 rimbalzi e 4.0 assist di media.

Leonard told teammates last night to prepare for him to be out. He landed awkwardly on a drive in the fourth quarter and grimaced in pain Monday night. He briefly stayed in game but didn’t finish as the Clippers secured the win to even series 2-2. — Brian Windhorst (@WindhorstESPN) June 16, 2021

