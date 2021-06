NBA – L’incredibile record di “anzianità” di Chris Paul

I Phoenix Suns sembrano un treno in corsa. Dopo aver eliminato i Lakers al primo turno, si sono aggiudicati agevolmente anche gara 1 delle semifinali a Ovest contro i Denver Nuggets.

Assoluto protagonista della vittoria 105-122 è stato Chris Paul. CP3 ha chiuso con 21 punti, 11 assist e 6 rimbalzi tirando 8/14 dal campo (2/3 da tre).

Numeri che lo hanno reso il primo giocatore dal 1965 a realizzare una gara da almeno 25-5-10 oltre i 36 anni.

Chris Paul tonight:

21 PTS

6 REB

11 AST

1 TOV

He is the first player aged 36 years or older with a 20/5/10 playoff game since 1965. pic.twitter.com/PSR0TsAxdy

— StatMuse (@statmuse) June 8, 2021