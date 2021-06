NBA – I numeri pazzeschi di Kevin Durant e dei Brooklyn Nets nelle prime sette gare di playoff

Finora i playoff dei Brooklyn Nets sono stati una marcia trionfale. Archiviata la pratica Boston con un agevole 4-1, i Nets hanno annichilito i Milwaukee Bucks nelle prime due partite di semifinale.

In particolare il successo di 39 punti (125-86) in gara 2 costituisce la vittoria più ampia nella storia della franchigia ai playoff. Statistica che assume ancor più valore se si considera che i Nets hanno toccato anche il +49 nel corso del match ed erano privi di James Harden.

24 vs Knicks in 2004 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 vs Bucks tonight pic.twitter.com/8XGuGt1YwK

Finora l’attacco di Steve Nash è sembrato inarrestabile. Una statistica lo testimonia al meglio: la sua squadra finora in post season tira con il 50% da due, il 43% da tre e il 91% ai liberi. Insomma, non sbagliano mai.

Let us repeat that — they’re in the 50/40/90 club AS A TEAM.

The Nets are shooting 50/43/91% as a team this playoffs.

Fra i singoli a spiccare maggiormente c’è Kevin Durant. Un dato veramente incredibile è quello che riguarda i suoi tiri da tre punti. Il 90% delle conclusioni da oltre l’arco di KD sono state contestate dalla difesa ma lui sta comunque tirando con il 50%, percentuale che resta invariata sia analizzando i tiri aperti sia quelli marcati. I difensori, per quanto iper concentrati su di lui, non riescono minimamente a impensierirlo per il momento.

90% of Kevin Durant’s threes this playoffs have been contested (highest among all players).

He is shooting 50% on those threes.

Literally unguardable. pic.twitter.com/hWxcgo3MuJ

— StatMuse (@statmuse) June 8, 2021