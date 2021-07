NBA – L’ultimatum di Curry, Green e Thompson alla dirigenza dei Golden State Warriors

I Golden State Warriors sono reduci da una stagione giocata totalmente senza Klay Thompson che li ha portati comunque al play-in.

Con il ritorno della guardia, la franchigia della Baia potrebbe tornare a sognare in grande. Per farlo però ci sarebbe bisogno di un’altra stella. Almeno così sembrano pensarla Stephen Curry, Draymond Green e lo stesso Thompson, i senatori della squadra.

Secondo The Athletic i tre vorrebbero che la dirigenza imbastisse un’operazione per portare a San Francisco un altro top player, tentando così di vincere subito. Niente ricostruzione o spazio ai giovani per aprire un nuovo ciclo nella testa dei Big Three degli Warriors che invece vorrebbero diventare “four”.

Secondo il terzetto la franchigia dovrebbe mettere sul piatto le proprie scelte al prossimo Draft ma anche giocatori di prospettiva come James Wiseman e Andrew Wiggins. L’obiettivo più appetibile sarebbe Bradley Beal che andrebbe così a comporre un back cour da sogno con Curry e Thompson.