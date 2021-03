NBA, non solo Lakers: tutti i roster in corsa per la vittoria 2021

Il campionato di basket per antonomasia è sicuramente quello americano. Ogni anno la NBA attira su di sé gli occhi di appassionati da ogni parte del globo. Le franchigie più importanti contano tifosi anche al di fuori degli stati a stelle e strisce e quando si avvicinano i playoff la tensione è palpabile. I Los Angeles Lakers, campioni in carica e sempre favoriti, vantano nel proprio roster una delle stelle più importanti della storia della pallacanestro: LeBron James. Gli avversari, però, non vogliono rimanere a guardare. Nella Western Conference i più agguerriti sembravano i Denver Nuggets e i Los Angeles Clippers, ma dopo oltre 20 partite la situazione in classifica ha premiato altre squadre.

Gli Utah Jazz e i Phoenix Suns stanno ribaltando i pronostici e, almeno per il momento, sono messi addirittura meglio dei Lakers. I Golden State Warriors puntavano molto su Steph Curry, uno dei tiratori da 3 punti migliori degli ultimi anni, ma ad oggi hanno deluso parecchio. Anche le compagini che sulla carta risulterebbero inferiori o non sono gettonate tra le scommesse online, dunque, possiedono argomenti diversi che possono far sperare in qualche risultato a sorpresa. Sia in positivo sia in negativo.

Nella Eastern Conference, invece, nel pre-season i favoriti erano i Brooklyn Nets dello straordinario realizzatore Kevin Durant, rimasto fermo per molto tempo a causa di un infortunio. Oggi i Nets sono tallonati dai Philadelphia 76ers, ma anche i Bucks sono da tenere d’occhio. I Miami Heat, finalisti della lega l’anno scorso, contavano sul coach Erik Spoelstra, tra i maestri dell’esaltazione del gruppo, ma finora sono riusciti a malapena a finire nella prima metà della classifica. Anche i Toronto Raptors, gli Indiana Pacers, gli Atlanta Hawks e soprattutto i Washington Wizards hanno lasciato a desiderare.

Di certo, chi ha da perdere sono soprattutto i succitati Lakers, che finora hanno vinto la bellezza di 17 titoli NBA disputando più di 30 finali. A loro è andato anche il record di vittorie consecutive in uno sport degli USA. I Los Angeles Lakers sono noti anche per essere stati gli unici a godere delle prestazioni di Kobe Bryant, che ha contribuito a diffondere il nome della franchigia in tutto il mondo. Non è stata poca, dunque, la commozione dello scorso ottobre, quando i Lakers si sono aggiudicati il titolo NBA del 2020 e hanno dedicato la vittoria al loro ex campione, venuto a mancare pochi mesi prima. I Lakers venivano da un decennio complicatissimo e più volte non sono riusciti ad arrivare nemmeno ai playoff. Di conseguenza, bissare il successo nel 2021 sarebbe utile per compensare i troppi bocconi amari ingoiati negli ultimi tempi.

Insomma, i Los Angeles Lakers continuano ad essere favoriti anche quando non guidano le classifiche. Considerando la regular season, i playoff e le NBA Finals, c’è ancora molto da vedere. Sono tantissime le partite che ci aspettano da qui fino alla fine. Le possibilità per risalire la china ci sono ancora tutte, ma l’impressione è che anche quest’anno saranno le solite note ad arrivare fino in fondo. E chissà che nel frattempo non vengano stabiliti nuovi record individuali…

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.