Brooklyn Nets, Kyrie Irving si prende un’altra pausa

Ancora uno stop per Kyrie Irving che avrebbe deciso di prendersi un’altra settimana “di ferie” dal suo impegno con i Brooklyn Nets. La point guard, infatti, non viaggerà con i compagni nei prossimi giorni, saltando le partite in trasferta contro Portland Trail Blazers, Utah Jazz e Detroit Pistons.

La causa del forfait sarebbe da rintracciare nuovamente in motivazioni familiari.

Nets’ Kyrie Irving is not accompanying the team on this week’s three-game road trip in order to tend to a family matter, team says.

— Shams Charania (@ShamsCharania) March 22, 2021