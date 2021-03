Derrick Rose è finalmente guarito dal Covid: “Non è per niente come un’influenza”

Derrick Rose è finalmente uscito dai cosiddetti Health and Safety Protocols, i protocolli NBA contro il Covid-19, che la point guard dei New York Knicks aveva contratto a febbraio. L’ultima partita giocata da Rose risale infatti al 28 febbraio, da allora era stato costretto a rimanere in quarantena mentre la squadra non ne risentiva più di tanto, confermandosi a sorpresa una delle migliori della Eastern Conference.

Rose avrebbe avuto “tutti i sintomi” del Covid, secondo quanto dichiarato nel suo primo incontro con i giornalisti dopo la guarigione. L’MVP del 2011 ha anche sottolineato come questo virus sembri un’influenza normale, ma in realtà sia molto peggio:

Il Covid è una cosa davvero dura. So che molte persone lo sottovalutano, ma è molto serio. Davvero… Ho avuto l’influenza. Non ci assomigliava per niente, è stato 10 volte peggio.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.