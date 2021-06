NBA – Paul George carica i suoi Clippers: “Finalmente ci abbiamo messo le p****”

Paul George ha commentato senza peli sulla lingua la vittoria dei Los Angeles Clippers sugli Utah Jazz in gara 3.

I 31 punti e 5 assist di PG hanno aiutato i biancorossi a vincere 106-132 e a rimettere in piedi la serie, ora sul 2-1 per la franchigia di Salt Lake City.

Nel post partita George ha commentato senza troppi fronzoli la prestazione della sua squadra.

Abbiamo capito cosa intendeva il coach quando ci ha chiesto di giocare con personalità. Oggi abbiamo dimostrato di saper giocare sui due lati del campo, finalmente ci abbiamo messo le palle. So che non devo pensare al risultato ma continuare sempre a tirare, allo stesso modo so che dobbiamo dimenticarci subito questa partita e pensare a gara 4, da affrontare con la stessa mentalità.