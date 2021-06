Scafati la spunta all’overtime e porta la serie a gara 5

Givova Scafati – Apu OWW Udine 82-79 OT

(23-18; 17-13; 21-21; 12-21; 9-6)

Udine prende il primo vantaggio sul 4-7 con la tripla di Johnson, ma con 6 punti su 8 di squadra Thomas riporta in vantaggio la Givova. Foulland affonda per il -1 ma ancora Thomas e Benvenuti fissano il punteggio sul 16 a 11. Nonostante Scafati tocchi quota +8 dopo un gioco da 3 punti di Palumbo, 6 punti di Antonutti e la tripla di Amato permettono a Udine di arrivare sul 23-21. Nel secondo quarto le due squadre abbassano le percentuali al tiro, tanto che il secondo canestro arriva con Gaines dopo tre minuti e mezzo dal primo.

Udine tocca il -1 con un mini-parziale di 0-4 firmato Pellegrino-Giuri.

La Givova trova però un parziale di 10-0 grazie a 5 punti di Benvenuti e 4 di Thomas. Giuri in penetrazione realizza due punti, ma l’Apu chiude in svantaggio sul 40 a 31 all’intervallo dopo la tripla di Sergio.

Sergio come aveva chiuso riapre con un canestro da tre punti: Scafati scappa sul +14 con 4 punti di Gaines dopo i 2 punti di Giuri. Antonutti segna una tripla e il canestro di Mian fissa il punteggio di 47-38. La partita si innervosisce e coach Boniciolli si fa fischiare un fallo tecnico e Marino dall’arco porta Scafati sul +15. Udine riapre la gara con un parziale di 3-17 a cavallo dei due quarti grazie a 9 punti di Amato. Gaines spezza però il parziale degli ospiti con due triple consecutive per il nuovo + 7. Mian realizza 7 punti di fila con due canestri da tre e impatta sul 69-69. Nei due minuti finali Udine completa la rimonta con il jumper di Johnson: ancora Gaines va a segno e pareggia la gara a 10 secondi dal termine.

Palumbo apre il supplementare con un canestro dalla media e Mian pareggia con una canestro contestato. Udine mette la freccia e scappa sul 75-77 con i liberi dello stesso Mian, ma Cucci impatta di nuovo il risultato. Gaines risponde al canestro di Antonutti e Cucci fa 1/2 dalla lunetta per il sorpasso di Scafati a 34 secondi dal termine. Udine sbaglia due triple per il sorpasso con Nobile e Johnson, Cucci fa 2/2 dalla lunetta e chiude la partita.

Tabellini

Scafati: Gaines 20, Musso, Palumbo 9, Marino 5, Thomas 14, Rossato, Sergio 14, Benvenuti 11, Cucci 9, Dincic, Grimaldi n.e. All. Alessandro Finelli

Udine: Johnson 7, Amato 14, Antonutti 21, Mobio, Mian 16, Foulland 7, Giuri 6, Nobile 3, Pellegrino 5, Italiano, Schina n.e. All. Matteo Boniciolli

